Večina mariborskih svetnikov zrušila predloge podražitev

Maribor, 16. marca - Mariborskemu županu Saši Arsenoviču kljub uvodnemu nagovoru mestnih svetnikov in dodatnim pojasnilom, zakaj so potrebne napovedane podražitve vrtca, čiščenja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prometa in gondole na Pohorje, ni uspelo prepričati večine svetnikov, ki so mu to preprečili že z izglasovanjem umika omenjenih točk z dnevnega reda.