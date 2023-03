Bivši minister za delo ZDA poziva k preobrazbi bančništva

New York, 16. marca - Ameriške banke spet pretresajo mednarodni finančni sistem, potem ko so ga leta 2008 skoraj uničile, je ocenil nekdanji minister za delo v vladi Billa Clintona Robert Reich. Po njegovem mnenju je rešitev zelo enostavna: znova bi morali ločiti tradicionalno bančno dejavnost od investicijske in "bankirstvo narediti spet dolgočasno".