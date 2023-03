Šest desetletij prvega albuma The Beatles Please Please Me

London, 22. marca - Britanska glasbena skupina The Beatles je svoj prvi album, ki je nosil naslov po istoimenskem singlu, Please Please Me izdala pred 60 leti. Na snemanju albuma so člani skupine prišli do roba fizičnih svojih zmožnosti. Album je kasneje postal mejnik v pop kulturi in glasbeni zgodovini. Na Otoku je izšel 22. marca 1963.