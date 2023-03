Februarja v ZDA opazna rast začetih novih stanovanjskih gradbenih projektov

Washington, 16. marca - V ZDA so februarja začeli graditi 9,8 odstotka več stanovanjskih objektov kot januarja, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Gre za prvo rast po šestih mesecih nazadovanja. Število novih začetih gradenj stanovanj in hiš je naraslo na letno prilagojeno raven 1,45 milijona enot, analitiki pa so pričakovali okrog 1,3 milijona enot.