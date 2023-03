Na RTVS kazenske ovadbe zoper urednika osrednjih informativnih oddaj na TVS za zdaj ne komentirajo

Ljubljana, 16. marca - Na RTVS vložene kazenske ovadbe zoper enega od urednikov osrednjih informativnih oddaj na Televiziji Slovenija (TVS) ne komentirajo, saj z vsebino ovadbe niso seznanjeni, so zapisali v današnjem odzivu. Primer je prevzela tudi pooblaščenka za preprečevanje mobinga na RTVS, a do zaključka internih postopkov teh na RTVS ne komentirajo, so dodali.