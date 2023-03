V novomeškem Simulakru razstava Odstotnosti-prisotnosti Boruta Krajnca

Novo mesto, 17. marca - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Odstotnosti-prisotnosti ljubljanskega fotografa Boruta Krajnca. Njegova razstava predstavlja raziskovanje meja med praznino, pritiskom in prehodom. Govori o krhkosti družbenih struktur, nestanovitnosti okoliščin in o možnostih človeštva, da se prilagodi in preživi.