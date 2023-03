Občina Kočevje pripravlja podrobni občinski prostorski načrt za novo gospodarsko cono

Kočevje, 18. marca - V Kočevju nameravajo na območju za tovarno Yaskawa urediti novo gospodarsko cono, za kar so lani sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta, trenutno pripravljajo tudi podrobni občinski prostorski načrt. V pripravi so še dodatne strokovne podlage, potrebne za izvedbo projekta, so na občinski upravi navedli za STA.