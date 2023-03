Nova direktorica KGLU Petra Čeh: O dediščini Karla Pečka intenzivno razmišljamo

pogovarjala se je Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 22. marca - Ob zavedanju pomena obravnave koroških avtorjev in dediščine razstav z družbeno angažiranimi temami je nedavno vodenje Koroške galerije likovnih umetnosti prevzela Petra Čeh. Želi si ustrezno urediti dediščino Karla Pečka, v umetnosti vidi prisotnost pluralizma idej in pristopov, v izobraževalnem sistemu pa premalo kulturne in umetnostne vzgoje.