UKC Maribor letos načrtuje uravnotežen rezultat

Maribor, 16. marca - Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so danes obravnavali in sprejeli program dela in finančni načrt druge največje slovenske bolnišnice za leto 2023. Ta je načrtovan v višini 329 milijonov evrov in kljub nekaterim negotovim postavkam cilja na uravnotežen končni poslovni rezultat.