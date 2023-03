V času spomladanskega prebujanja narave številne čistilne akcije

Maribor/Kranj/Novo mesto/Medvode/Grosuplje, 17. marca - Ob prehodu iz zime v pomlad, ko skopneli sneg razkrije odpadke, ki so se v naravi nabrali čez leto, po več slovenskih občinah organizirajo čistilne akcije. Te večinoma potekajo v marcu in v začetku aprila, ko obeležujemo tudi svetovne dneve gozdov, voda in Zemlje. Ponekod so akcije že izvedli, glavnina še prihaja.