Frankfurtski knjižni sejem ob jubilejnem letu z vrsto dogodkov

Frankfurt, 18. marca - Letošnji Frankfurtski knjižni sejem (FKS), ki bo potekal od 18. do 22. oktobra, bo letos že 75. po vrsti. Jubilej bodo obeležili z vrsto dogodkov, med drugim mesto Frankfurt, Nemško knjigotrško združenje in FKS v tednu svobode govora od 3. do 10. maja načrtujejo poseben skupen dogodek. Slovenija bo na letošnjem sejmu častna gostja.