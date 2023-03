Gasilska zveza Slovenije v gradnjo poligonov v Zasavju in na Dolenjskem, kmalu tudi v Krškem

Zagorje ob Savi, 19. marca - Gasilska zveza Slovenije načrtuje gradnjo poligona za zasavsko regijo v Zagorju, za dolenjsko regijo v Žužemberku, kmalu tudi v Krškem za Posavje. V ta namen je zveza v sredo v Zagorju ob Savi z izvajalci del podjetjema AGM Nemec in Trgograd podpisala pogodbi za gradnjo poligonov v Zagorju in na Dolenjskem, so sporočili z zagorske občine.