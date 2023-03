Slovenija Ukrajini podarila dva avtobusa za prevoz šolarjev

Ljubljana/Kijev, 15. marca - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in namestnik direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) sta danes v okviru solidarnostne kampanje Evropske komisije ukrajinskemu veleposlaniku v Sloveniji Andriju Taranu predala dva avtobusa za prevoz ukrajinskih otrok do šole, so sporočili z LPP.