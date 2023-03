Na seji komisije DZ številna svarila pred tvegano uporabo interneta zlasti za otroke

Ljubljana, 14. marca - Komisija DZ za peticije je obravnavala vprašanje človekove pravice do varnosti in dostojanstva v svetu interneta. Sodelujoči so se strinjali, da ima raba interneta veliko prednosti, a hkrati za ranljive, med katerimi so otroci in mladostniki, pomeni tveganja. Glede na to bi bilo koristno, če bi se otroci učili odgovorne rabe že v šoli, so menili.