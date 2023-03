Založba Annales v Kopru predstavila lanske publikacije

Koper, 14. marca - V Kopru so danes ob 30. letniku znanstvene revije Acta Histrae predstavili dela založbe Annales v lanskem letu. Njihove znanstvene revije so sicer prosto dostopne na spletni strani založbe, kjer obisk raste. Zgodovinar in častni meščan občine Koper Salvator Žitko je na dogodku predstavil svoje delo Pričevanja o slovenskem zgodovinopisju Istre.