V okolici Sevnice vozniku izmerili 174 kilometrov na uro

Krško, 14. marca - Sevniški policisti, ki so v ponedeljek izvajali nadzor hitrosti na glavni cesti iz smeri Krškega proti Logu, so ujeli 27-letnega voznika, ki je na cesti z omejeno hitrostjo na 90 kilometrov na uro vozil osebni avtomobil s hitrostjo 174 kilometrov na uro in tako skoraj za dvakrat prekoračil dovoljeno hitrost.