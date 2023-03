ZDA, Velika Britanija in Avstralija v San Diegu z načrtom proizvodnje jedrskih podmornic za Avstralijo

San Diego, 14. marca - Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so se v ponedeljek v kalifornijskem San Diegu na vrhu zavezništva Aukus dogovorili o konkretnem načrtu, po katerem bodo Avstraliji zagotovili podmornice na jedrski pogon. Ob tem so potrdili zavezanost sodelovanju in krepitvi indijsko-pacifiškega varnostnega zavezništva.