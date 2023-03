Dolgotrajni ciklon Freddy terjal več kot sto smrtnih žrtev

Maputo/Balantyre, 13. marca - V Malaviju in Mozambiku je skupaj umrlo že več kot sto ljudi, potem ko je tropski ciklon Freddy ob vrnitvi nad jug afriške celine znova prizadel obe državi z nalivi in močnimi vetrovi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. Freddy je nedavno postal najdlje trajajoči tropski ciklon v zgodovini.