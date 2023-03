Posavci pri umeščanju drugega bloka krške nuklearke za več dialoga z državo

Krško, 13. marca - V Posavju si pri umeščanju drugega bloka krške jedrske elektrarne (Jek 2) želijo več dialoga z državo. Hkrati upajo, da bo država Posavju kot regiji z jedrskim in drugimi energetskimi objekti dala zagotovila za razvoj tudi na drugih področjih, ne le v energetiki, so opozorili na današnjem svetu regije in v pogovoru z vodstvom družbe Gen energija.