HSBC za en funt kupil britansko podružnico propadle ameriške banke SVB

London, 13. marca - Bančni velikan HSBC s sedežem v Londonu je za en funt (1,13 evra) odkupil britansko podružnico propadle ameriške banke Silicon Valley Bank (SVB), so danes sporočili iz HSBC in britanske vlade. Propad banke je na Otoku sprožil paniko zaradi njenih strank v tehnološkem in naravoslovnem sektorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.