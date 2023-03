V APT premiera Pena dni po delu Borisa Viana v režiji Jane Menger

Novo mesto, 14. marca - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri premierno uprizorili predstavo Boris Vian: Pena dni v režiji Jane Menger. Gre za predstavo, nastalo po enako naslovljenem romanu tega francoskega pisatelja in pesnika. Vianovo besedilo je polno drobnega humorja, besednih iger, dvoumnosti in hipnih domislic, so sporočili iz APT.