Köver in Klakočar Zupančič v DZ izpostavila gospodarsko sodelovanje in vzorno manjšinsko politiko

Ljubljana, 13. marca - Predsednik madžarskega parlamenta Laszlo Köver se na povabilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič mudi na uradnem obisku v Sloveniji. V izjavi po srečanju v DZ sta poudarila, da so odnosi med Slovenijo in Madžarsko odlični, ter izpostavila možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja in vzorno politiko obeh strani na področju narodnih manjšin.