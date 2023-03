Delo o reorganizaciji slovenskega zdravstva (13. 3.)

Ljubljana, 12. marca - Ali Žerdin v komentarju Spontana reorganizacija in premišljena reforma opozarja, da so nekatere predpostavke o stanju zdravstva lahko napačne, saj to med drugim glede na statistiko ni kadrovsko podhranjeno. Po njegovem mnenju je potrebna predvsem drugačna organizacija zdravstva, ki so je v zadnjih desetletjih reorganizirali brez načrta.