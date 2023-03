V požaru rastlinjaka nastalo do 10.000 evrov škode

Škofja Loka, 12. marca - V požaru, ki je v soboto zjutraj zajel rastlinjak na območju občine Škofje Loke, je po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj nastalo za do 10.000 evrov materialne škode. Okoliščine kažejo na napako na električni napeljavi. Policisti o požaru zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili s PU Kranj.