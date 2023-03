EU pozdravila načrt Irana in Savdske Arabije za obnovitev diplomatskih odnosov

Bruselj, 11. marca - Evropska unija je danes pozdravila dogovor Irana in Savdske Arabije o obnovitvi diplomatskih odnosov in ga označila za pomemben korak. Kot je v sporočilu za javnost zapisala Evropska služba za zunanje delovanje, sta Iran in Savdska Arabija ključnega pomena za varnost na Bližnjem vzhodu in lahko prispevata k stabilizaciji celotne regije.