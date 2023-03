Poročilo o zaposlovanju in težave banke poskrbele za padec newyorških borznih indeksov

New York, 11. marca - Ameriški borzni vlagatelji so v petek dobili dva udarca, zaradi katerih so indeksi doživeli negativen teden. Poročilo o zaposlovanju v februarju je bilo zelo dobro, kar pomeni nadaljevanje višanja obresti. V Kaliforniji pa je v težave padla banka SVB, kar je pretreslo celoten bančni sektor in borze na splošno.