Revizorji zaznali vrzeli pri ukrepih za odkrivanje nasprotij interesov pri porabi EU sredstev

Luxembourg, 13. marca - Evropsko računsko sodišče je preverilo, ali se v EU ustrezno obravnava nasprotja interesov v skupni kmetijski politiki in kohezijski politiki. Okvir za preprečevanje in obvladovanje te problematike je sicer vzpostavljen, je ugotovilo. Vendar obstajajo vrzeli pri spodbujanju transparentnosti in odkrivanju tveganih situacij.