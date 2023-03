V streljanju v Hamburgu osem mrtvih

Hamburg, 10. marca - V streljanju v centru Jehovovih prič v Hamburgu je bilo v četrtek zvečer ubitih osem ljudi, vključno s strelcem, ki si je sodil sam, in še nerojenim otrokom, so danes na skupni novinarski konferenci sporočili policija, tožilstvo in hamburške oblasti. Šest ljudi je bilo ranjenih, med njimi štirje huje, poročajo tuje tiskovne agencije.