Izšla publikacija o vrtovih in parkih na stičišču umetnostne zgodovine in botanike

Ljubljana, 10. marca - Sodelovanje med Narodno galerijo in Arboretumom Volčji Potok je obrodilo publikacijo Vrtovi in parki, ki na stičišču umetnostne zgodovine in botanike osvetljuje razvoj oblikovanja vrtov in parkov od 18. do 20. stoletja. Publikacija sledi leta 2021 izdani knjigi Cvetje in ženske, nasledila pa jo bo Sporočilnost cvetlic v slikah Narodne galerije.