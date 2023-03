Ameriške in evropske banke pod pritiskom zaradi težav v SVB Financial

New York, 10. marca - Štiri največje ameriške banke so v četrtek izgubile 52 milijard dolarjev tržne vrednosti, potem ko so delnice banke SVB Financial, velikega posojilodajalca tehnološki industriji, padle za 60 odstotkov. Težave v banki so sprožile zaskrbljenost glede celotnega bančnega sektorja, večje padce delnic so zabeležile tudi večje evropske banke.