V EU politični dogovor o zmanjšanju porabe energije

Bruselj, 10. marca - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla politični dogovor o spremembi direktive o energetski učinkovitosti. Med drugim je predvideno, da se bo končna poraba energije v EU do leta 2030 znižala za 11,7 odstotka, so sporočili iz Sveta EU. Evropska komisija je dogovor pozdravila.