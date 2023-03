V jeseniški bolnišnici opozorili na problem težje odpustljivih bolnikov

Jesenice, 11. marca - Župani občin zgornje Gorenjske so ta teden na redni koordinaciji obravnavali perečo problematiko težje odpustljivih bolnikov iz Splošne bolnišnice Jesenice. Domovi za starejše so namreč polno zasedeni, čakalna doba za sprejem pa zelo dolga. Dolge so tudi čakalne dobe za pomoč na domu.