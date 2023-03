Na konferenci Alme Mater o napredku za varnost in dostojanstvo

Maribor, 10. marca - Visokošolski zavod Alma Mater Europaea - ECM gosti mednarodno znanstveno konferenco Za človeka gre: Družbeni in tehnološki napredek za varnost in dostojanstvo. Osrednji govorec, ekonomist Jeffrey Sachs, je danes dejal, da lahko tehnologija nosi izboljšave ali uničenje, treba pa je zavestno izbrati prvo in razhajanja reševati z dialogom, ne orožjem.