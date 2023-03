Italijanska vlada želi za tihotapce ljudi uvesti zaporne kazni do 30 let

Catanzaro, 9. marca - Italijanska vlada se je danes sestala v kraju Cutro v južni regiji Kalabrija, pred obalo katere je konec februarja v brodolomu umrlo več kot 70 migrantov. Tam je potrdila nova pravila glede priseljevanja, v skladu s katerimi so za tihotapce ljudi predvidene zaporne kazni do 30 let.