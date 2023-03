V Mali Drami premiera drame Gospa Dalloway

Ljubljana, 10. marca - V Mali Drami bo drevi premiera predstave Gospa Dalloway Tomislava Zajca v režiji Petra Petkovška. V igri po motivih istoimenskega romana Virginie Woolf, napisanega pred skoraj sto leti in zaznamovanega z izkušnjo prve vojne in španske gripe, Zajec spregovori o kontradikcijah tistega in našega časa, neuresničenih hrepenenjih, večnih iskanjih smisla.