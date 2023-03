Pred zagonom portal za ideje s področij biotehnologije, farmacije in zdravstva

Ljubljana, 9. marca - Podjetje Labena je danes v Ljubljani predstavilo novo platformo za rast in povezovanje zagonskih podjetij in idej s skladi in investitorji tveganega kapitala na področjih medicine, biotehnologije ter prehrambene in farmacevtske industrije. Na voljo bo več kot 100 milijonov evrov, prijave bodo začeli sprejemati 14. marca.