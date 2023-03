Zbrali dovolj interesentov za gradnjo namakalnega sistema v zgornji Vipavski dolini

Ajdovščina/Vipava, 20. marca - V zgornjem delu Vipavske doline bodo v prihodnjih letih vendarle gradili namakalni sistem, saj sta občini Ajdovščina in Vipava zbrali dovolj podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč. V ajdovski občini so se do izteka roka za pristop k projektu odločili lastniki 1300 hektarov zemljišč, v vipavski pa lastniki okrog 400 hektarov kmetijskih zemljišč.