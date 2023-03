Krajane Besnice razburili načrti za izgradnjo snežne dvorane pod Joštom

Kranj, 9. marca - Krajane Besnice so razburili načrti za izgradnjo zaprtega smučišča in hotelov v gozdu pod Svetim Joštom nad Kranjem. Združeni v civilni iniciativa Varuhi okolja Besnica so začeli zbirati podpise proti projektu in proti sprejetju občinskega prostorskega načrta za namen gradnje Snežnega doživetja Jošt.