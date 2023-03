Ameriški vojaki v kongresu opisali kaotičen umik iz Afganistana

Washington, 9. marca - V ameriškem kongresu je v sredo potekalo prvo od vrste zaslišanj v okviru kongresne preiskave o umiku ameriških vojakov iz Afganistana avgusta 2021. Aktivni vojaki in veterani so umik opisovali kot kaos in katastrofo, kongresnike pa prosili, naj pomagajo afganistanskim zaveznikom in družinam, ki niso mogli pravočasno pobegniti pred talibani.