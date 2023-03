V DSP slovesnost Mire z opomnikom na ženske literarne ustvarjalke

Ljubljana, 8. marca - V Društvu slovenskih pisateljev je ob svetovnem dnevu žensk pod okriljem ženskega odbora Slovenskega centra Pen Mira potekala slovesnost pod naslovom Glas avtoricam!, na kateri so se spomnili 10-letnega delovanja Mire, ki podeljuje tudi istoimensko nagrado. To je prejelo 11 literatk, ki so bile predstavljene s kratko biografijo in izbranim delom.