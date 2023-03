Inštitut 8. marec: Vsi postopki, vezani na reproduktivne pravice, morajo biti kriti iz obveznega zavarovanja

Ljubljana, 8. marca - V Inštitutu 8. marec zahtevajo, naj bodo vsi postopki, vezani na reproduktivne pravice, kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ugotovili so, da morajo trenutno vse osebe, ki ne plačujejo tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, opravljanje splava in oploditev z biomedicinsko pomočjo doplačati, so povedali v izjavi za medije.