V ljubljanskem urgentnem bloku moški ponoči udaril zdravstvenega tehnika

Ljubljana, 8. marca - Moški, ki je na pregled spremljal drugo osebo, se je nekaj pred 4. uro zjutraj v prostorih urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pričel razburjati in v predel obraza udaril zdravstvenega tehnika. Takoj so posredovali varnostniki, ki so moškega zadržali na kraju, so za STA sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.