Golob v ponedeljek v Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 8. marca - Premier Robert Golob se bo v ponedeljek mudil na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini. Osrednja tema obiska bodo evropske integracije BiH, predsednik vlade pa se bo s sogovorniki pogovarjal tudi o bilateralnih odnosih in možnostih za njihovo nadgradnjo, so sporočili iz Golobovega kabineta.