Za uspešno vračanje žensk na delo po dolgotrajni bolniški pomembno informiranje in sodelovanje

Ljubljana, 8. marca - Ženske, ki se po dolgotrajnem bolniškem staležu zaradi raka vračajo na delo, marsikdaj ne vedo, kakšne vse so njihove možnosti in pravice, so med drugim ugotavljale govornice na današnji okrogli mizi v organizaciji Združenja Europa Donna Slovenija. Poudarile so pomen sodelovanja z delodajalci in želenega vključevanja medicine dela v postopke.