Koper, 7. marca - Ana Cukijati v komentarju Tiha, nevidna, samoumevna? piše o položaju žensk v družbi. Poudarja, da se ženske v današnjem času še vedno soočajo s trdovratnimi neenakostmi med spoloma in kršenjem njihovih pravic, a so kljub temu izjemno močne in vsestranske.