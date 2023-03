Slovensko mladinsko gledališče s predstavo Krize v Berlinu

Berlin, 11. marca - Slovensko mladinsko gledališče bo danes in v nedeljo s predstavo Krize v režiji Žige Divjaka gostovalo na petem festivalu Radar Ost v Deutsches Theatru v Berlinu. Osrednja tema festivala je letos posvečena vojni v Ukrajini in vprašanju, kako znotraj gledališke umetnosti v času vojne iskati rešitve, so sporočili iz gledališča.