Ministrstvo za zdravje: Prizadevamo si za zaposlitev dodatnih diplomiranih sester v domovih za starejše

Ljubljana, 7. marca - Ministrstvo za zdravje je seznanjeno s problematiko kadrovskih standardov in normativov v socialno varstvenih zavodih. Zaradi naraščajočih zdravstvenih potreb stanovalcev in zahtevnosti zdravstvene nege si prizadevajo za zaposlitev dodatnih diplomiranih medicinskih sester, so na ministrstvu odgovorili na vprašanje STA.