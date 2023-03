Britanski modni oblikovalec Paul Smith z razstavo v poklon Picassu

Pariz, 13. marca - Proge včasih modre, včasih rumene, pisane tapete in vmes mojstrovine španskega slikarja, grafika in kiparja Pabla Picassa. Le redko katera Picassova razstava je bila videti tako barvita, kot je ta, ki jo je ob 50. letnici Picassove smrti zasnoval britanski modni oblikovalec Paul Smith v Picassovem muzeju v Parizu. Na ogled bo do 27. avgusta.