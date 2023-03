Norveška lani z rekordnimi prihodki od prodaje nafte in plina

Oslo, 6. marca - Norveška je lani zabeležila rekordnih 1500 milijard norveških kron (okoli 132 milijard evrov) prihodkov od prodaje nafte in plina, potem je vojna v Ukrajini cene energentov pognala v nebo. "Gre za daleč največjo vsoto, ki smo jo zabeležili in je skoraj trikrat višja od tiste iz leta 2021," so zapisali na norveškem statističnem uradu SSB.