Simpatično voščilo ob 8. marcu pravzaprav pomota

Radlje ob Dravi/Polhov Gradec/Dobrova, 6. marca - Mnogi v Radljah ob Dravi se te dni sprašujejo, kaj je v ozadju voščila za 8. marec, ki ga na plakatu ob mestni obvoznici vsem občankam namenjajo z drugega konca Slovenije, iz Občine Dobrova - Polhov Gradec. Pravzaprav je prišlo do pomote, so za STA pojasnili na tej občini. Jim je pa dogodek polepšal dan, so dodali.